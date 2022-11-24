189 единиц техники убирают снег на региональных трассах в Удмуртии

Фото: администрация Ижевска @izh_gov
На расчистку региональных трасс от снега вышли 189 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта Удмуртии.
11 машин убирают снег в Алнашском районе. А в Каракулинском, Малопургинском, Игринском и Якшур-Бодьинском – по 9.
«Есть отдельные сложные направления, которые держим на контроле. Например, дорога Ижевск-Воткинск», – отмечают в министерстве.
Дорога считается сложной из-за рельефа. Транспорту сложно проходить подъемы. Но тем не менее, на данный момент ситуация стабилизировалась.
Напоминаем, что расчисткой дорог в Ижевске занимаются 93 машины и около 100 человек.
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