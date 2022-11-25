Погода в Ижевске на день: 25 ноября ожидается гололедица и продолжительный снег

Сегодня пройдут снегопады Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня пятница, 25 ноября. Надеемся, вы встретите этот день с хорошим настроением. Тем более что погода по-настоящему новогодняя.

По данным Удмуртского гидрометцентра, температура воздуха составит -5…-7 градусов. Днем пройдет продолжительный снег. На дорогах – гололедица и снежный накат. Ветер северо-восточный, 7–12 м/с.

Накануне тоже было снежно. О последствиях такой погоды «Комсомолка» рассказывала здесь.

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