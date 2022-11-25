Пожарно-тактические учения пройдут в селе под Ижевском 25 ноября

Учения пройдут в селе Ягул Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сегодня, 25 ноября, в селе Ягул Завьяловского района пройдут пожарно-технические учения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по МВД.

Учения пройдут в ФКУ Исправительная колония №1 УФСИН России по Удмуртии. Они начнутся в 10:00.

Привлекут личный состав и техника, в том числе Ижевского пожарно-спасательного гарнизона.

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