14-летнего подростка из Ижевска осудят за кражу денег

Мальчик полностью признал свою вину Фото: Мария Бакланова

В Ижевске на скамейке подсудимых оказался 14-летний подросток. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, его обвиняют в краже с банковского счета.

20 августа этого года друзья мальчика нашли банковскую карточку в сквере Оружейника Драгунова. После этого они отдали находку подростку. На деньги с карточки он сделал 10 покупок на сумму 4 264 рублей.

Подросток полностью признал свою вину. Его родители возместили ущерб.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили прокурору для передачи в суд.

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