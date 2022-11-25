Депутат Госдумы пообещала спасти исторический памятник погибшим баржевикам в Удмуртии

Обелиск является объектом культурного наследия регионального значения. Фото: Михаил Гольянский

Депутат Госдумы Лариса Буранова пообещала помочь спасти памятник погибшим баржевикам в селе Гольяны в Завьяловском районе. Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте.

Местные жители уже долгое время жаловались на разрушенное состояние исторического памятника. Мемориал является объектом культурного наследия регионального значения и предположительно расположен на братской могиле революционеров. Но, если говорить по существу, обелиск – бесхозный. И ухаживать за ним некому.

Буранова решила взять этот вопрос под свой контроль.

«Историческая, народная память должна быть сохранена. Это важно для нас, это важно для наших детей», - отметила она.

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