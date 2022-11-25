Буфетчица из Ижевска присвоила почти 300 тысяч рублей из сейфа предприятия

После кражи она перестала приходить на работу
Фото: Мария Бакланова
В Ижевске задержали 46-летнюю буфетчицу. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, ее подозревают в краже денег.
В ноябре этого года женщина взяла из сейфа буфета, в котором работала, более 296 тысяч рублей. После этого она перестала приходить на работу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения». Женщине грозит до 6 лет в колонии.
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