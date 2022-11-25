После сильного снегопада в Удмуртии в МЧС поступило 115 сообщений о некачественной очистке дорог

Местами слой снега достигал 18 см Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В ночь с 23 по 24 ноября по республике прошелся сильный снегопад, последствия которого не оставили равнодушным никого. Снежная каша, пробки, гололедица и как сообщает пресс-служба МЧС, 18-сантиметровый слой снега.

«В центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Удмуртии в период с 23 по 24 ноября 2022 года через Центр обработки вызовов – 112 поступило 115 сообщений о некачественной очистке автомобильных дорог общего пользования», - поделился начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии полковник внутренней службы Сергей Пряженцев.

Самой сложной была трасса «Воткинск – Кельчино – граница Пермского края». Здесь дальнобойщикам пришлось ждать пока техника сможет доехать до них. Они простояли в многокилометровой пробке более 17 часов.

Напоминаем, что региональные трассы от снега расчищали 189 единиц техники, а дороги в Ижевске – 93.

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