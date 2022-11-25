Улицы Ижевска начали украшать новогодними гирляндами

Украшение города закончат к началу декабря. Фото: сайт администрации Ижевска

Столицу Удмуртии начали украшать к новому году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Всего установят 614 светящихся украшений. Монтаж закончат уже к началу декабря. Гирлянды будут развешены на центральных улицах и в десяти скверах и парках города. А именно на улицах Кирова, Красногеройская Пушкинская, Коммунаров, Горького, Наговицына, Советская, Лихвинцева и пер. Северный. Новогодними огоньками также заиграют скверы Победы, Металлургов, им. Кудинова, Молодоженов, Гоголя, Драгунова, Татьянином сквере, а также на Крымской аллее и Парке желаний.

Напомним, что ранее Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал о том, какие развлечения будут в Ижевске во время новогодних каникул.

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