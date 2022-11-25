Более 900 тонн масла неизвестного происхождения продали в сети аптек в Удмуртии

Площадки производителя назвали фантомными Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сеть аптек «Планета здоровья» продала в Удмуртии 920 тонн масла неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

Так, 15 ноября 2022 года на площадку организации по адресу ул. Азина, д. 152 от ООО «Лидер» поступило 339,6 т сливочного масла производства ООО «Авторитет» и ООО «Люксор» без указания у производителей электронных ветеринарных сопроводительных документов на сырье для изготовления продукции. Однако площадки ООО «Люксор» по городу Москва, Московской и Тульской областям признали фантомными.

На другую площадку общества по адресу ул. Кунгурцева Е.М., д. 5 поступило еще 420 т сливочного масла от фантомного производителя.

После этого всю продукцию весом 759,6 т переместили в Камбарку. Там ее использовали в качестве сырья для производства 920 т сливочного масла.

17 ноября специалисты Управления проверили указанные производителем адреса. Оказалось, что на этих местах находились аптеки сети «Планета здоровья». Учетная запись уполномоченного лица в ФГИС «Ветис.Паспорт» аннулировали.

В итоге ООО «Меридиан» объявлено предостережение. Для пресечения оборота продукции неизвестного происхождения информация передана в региональные МВД, СУ СК, ФНС России и Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

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