Трамваи в Беларуси будут ездить на двигателях из Удмуртии

Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov

Двигатели для трамваев отправят из Удмуртии в Беларусь. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице ВКонтакте.

Электрогенераторный завод в Сарапуле уже отгрузил первую партию трамвайных электродвигателей. Конструкторы и инженеры предприятия доработали конструкцию продукции специально под трамваи минского производства.

Двигатели отправят до конца года.

Напомним, что недавно Александр Бречалов выезжал в Минск с бизнес-миссией. Во время поездки он обсудил вопросы сотрудничества и товарообмена с соседним государством.

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