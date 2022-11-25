Трамваи в Беларуси будут ездить на двигателях из Удмуртии

Фото: Александр Бречалов ВКонтакте @a.brechalov
Двигатели для трамваев отправят из Удмуртии в Беларусь. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице ВКонтакте.
Электрогенераторный завод в Сарапуле уже отгрузил первую партию трамвайных электродвигателей. Конструкторы и инженеры предприятия доработали конструкцию продукции специально под трамваи минского производства.
Двигатели отправят до конца года.
Напомним, что недавно Александр Бречалов выезжал в Минск с бизнес-миссией. Во время поездки он обсудил вопросы сотрудничества и товарообмена с соседним государством.
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