Гороскоп на день: 26 ноября Львам сотрут память, а Козероги запланируют отпуск

Звезды не врут Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска рассказал, что ждет представителей всех знаков зодиака 26 ноября.

Овен

Стоит снять розовые очки, чтобы избежать разочарований в людях. Вокруг вас приятная и дружелюбная компания. Но на многие вещи вы смотрите по-разному. Возможно, именно поэтому у вы более успешны и состоятельны. Так что просто не мерьте всех по себе.

Телец

Суббота обещает быть интересной. Утро начнется с приятного звонка и после разговора у вас родится гениальная идея, как провести этот день. Главное, не останавливайте себя. Креатив и спонтанность – ваши главные союзники.

Близнецы

После долгого перерыва удача снова вспомнила про вас. Пока она приглядывается. Помните, чтобы не упустить счастливый случай, нужны решительность и смелость. Действуйте с размахом, к мелким вопросам вернетесь уже после победы.

Рак

Рвется наружу синдром гнездования. Вокруг вас должны быть чистота и порядок. Вы с наслаждением обустраиваете свой дом. Возможно, именно сегодня стоит поставить елку. По крайней мере звезды уже готовы воплощать ваши мечты.

Лев

Вам словно стерли память. И дело не в том, что вы не помните, куда положили ключи от машины. Вы на людей смотрите новым взглядом, как при первом знакомстве. И эти свежие впечатления весьма на пользу. В одних вы разглядите скромную доброту, которую упускали прежде. А в других проявятся корыстные мотивы. Это убережет вас от серьезных ошибок.

Девы

Вся суббота окажется заточенной на вечер. Первая половина дня пройдет неспешно и без приключений. Вам нужны эти блаженные часы отдыха, чтобы отвлечься от рабочей кутерьмы. После заката наступает хорошее время для ресторанов, романтических прогулок и бесед с друзьями. Постарайтесь быть в этот вечер изысканными и нарядными.

Весы

Ваш творческий потенциал раскроется, когда вы начнете устраивать праздник другим. Постарайтесь в этот день приятно удивить домочадцев. Подготовьте небольшой сюрприз для близких. Это может быть хрустящее печенье, приготовленное своими руками, билеты в кино или настольные игры с небольшими призами.

Скорпион

Учиться сдерживать бурные эмоции нужно и можно в любом возрасте. Когда вы обуздаете страсти, кипящие внутри, вам самим станет легче. Вы услышите собеседника и сможете именно поговорить, а не обменяться упреками.

Стрелец

Вы сегодня настоящий человек праздник. И все получается, и все удается. Загадывайте любые желания. Звезды помогут вам во всех делах. Вечером обязательно отдохните в приятной компании. Вы зарядитесь энергией от веселого общения.

Козерог

Не лишним будет посетить стоматолога. Внимание к своему здоровью в целом пойдет на пользу. Профилактика сохранит силы, время и деньги. День благоприятен планирования январских каникул и отпуска.

Водолей

В этот день вас невозможно перехвалить. Вы помогаете окружающим с полной самоотдачей не ради высоких оценок и репутации, а по велению сердца. Может удивить звонок от давнего знакомого, который очень по вам соскучился и хочет встретиться.

Рыбы

Не надо строить грандиозные планы на этот день. Ваша главная задача выспаться и отдохнуть. Обязательно прогуляйтесь, можете прокатиться на лыжах. Спорт на свежем воздухе сработает не хуже санатория.

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