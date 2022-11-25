Tele2 расширила сеть продаж SIM-карт в Удмуртии

Фото: Tele2

Tele2, российский оператор мобильной связи, продолжает развивать качественную сеть продаж SIM-карт в Удмуртии. С начала года оператор увеличил количество точек, где доступны комплекты с саморегистрацией, до 457. Собственная и партнерская розничная сеть выстроена таким образом, что подключиться к оператору можно во всех районах республики.

Tele2 в партнерстве с федеральными и локальными партнерами продолжает работу по увеличению количества точек продаж комплектов подключения. Приобрети SIM-карты оператора можно в не только в фирменных салонах связи, но и в магазинах электроники, отделениях «Почты России», АЗС и на площадках популярных маркетплейсов.

Для повышения доступности SIM-карт в районах республики оператор запустил продажи в крупнейшей в регионе сети магазинов и киосков «у дома». Также с начала года компания начала сотрудничество с крупной сетью по продаже бытовой химии и косметики, а осенью – стартовали продажи в четырех фирменных точках «Звениговский» в Алнашах, Грахове и Можге. В настоящее время в Удмуртии подключиться к Tele2 можно в 1630 точках продаж во всех районах республики.

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