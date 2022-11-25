26 ноября в Удмуртии ожидается продолжительный снегопад

Дорожные службы перевели на усиленный вариант несения дежурства Фото: Мария Бакланова

26 ноября в Удмуртии вновь пройдет продолжительный снегопад. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Дорожные службы перевели на усиленный вариант несения дежурства. Их главным приоритетом будет расчистка дорог, по которым ходит общественный транспорт и тротуары. Но тем не менее подрядчики не будут забывать и о межквартальных проездах и дорогах частного сектора.

Вывоз снега с городских магистралей организуют на следующей неделе, после окончания снегопада.

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