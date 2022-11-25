Запретить передавать коллекторам данные о клиентах-пенсионерах с задолженностями предложили в Госдуме

Законопроект разработала целая группа депутатов и сенаторов Фото: Алена Селезнева

В Госдуме предложили запретить передавать коллекторам личные данные о клиентах-пенсионерах с задолженностями. Об этом сообщает RT.

Целая группа депутатов и сенаторов подготовила этот законопроект. В их числе депутаты Леонид Слуцкий, Алексей Диденко, Дмитрий Свищев, Ярослав Нилов, Борис Пайкин, Станислав Наумов, Аркадий Свистунов, Сергей Леонов, Андрей Свинцов, Владимир Кошелев, Юрий Напсо и сенаторы Елена Афанасьева, Иван Абрамов и Вадим Деньгин.

Пенсионеры легко могут получить кредит в банке, ведь у них есть источник постоянного дохода. Однако после этого пожилые люди становятся вечными должниками. А их права и законные интересы остаются без защиты.

Сейчас в законодательстве нет такого проекта, который запрещал бы делать уступки требований в отношении долгов заемщика, являющегося пенсионером.

«Установление указанного запрета на осуществление кредитором уступки прав (требований) по договору потребительского кредита (займа), заключаемого с пенсионером, означает, что кредитор не вправе передавать персональные данные заемщика-пенсионера коллекторам», – отметили авторы законопроекта в пояснительной записке.

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