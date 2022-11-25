Как предприниматели Удмуртии могут анализировать свою клиентскую базу

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База лояльных клиентов - это залог успеха любого бизнеса. Особенно это актуально сейчас для интернет-магазинов. Если пользователь посетил ваш сайт и даже что-то купил, это ещё не делает его постоянным клиентом. Как создать работающую клиентскую базу для онлайн-магазина? Давайте разбираться вместе.

Социальные сети - на сегодняшний день, это универсальный канал, который поможет сформировать свою целевую аудиторию и наладить с ней постоянный контакт. Заведите страницу своей компании, используйте таргетированную рекламу, добавляйте в друзья тех, кто проявлял интерес к похожим продуктам и магазинам. Для того чтобы удерживать интерес к вашему аккаунту, публикуйте новости на постоянной основе. Но не стоит публиковать только акции или скидки, обязательно рассказывайте об уникальности вашего продукта или услуги, и давайте подписчикам ценные советы. Например, если у вас своя кондитерская, в соц.сетях можно делиться легкими рецептами кондитерских изделий.

Рассказывайте о своём бизнесе в социальных сетях через других пользователей. Например, если у вас есть личный блог - напишите в нём о собственном магазине, и попросите написать своих знакомых, которые активно ведут свои странички. Люди намного больше доверяют друзьям и знакомым, чем предложениям в интернете.

Самый простой способ узнать электронную почту клиента - предложить ему подписаться на рассылку в обмен на скидку. Если человек оставил контакты и согласился получать информацию о ваших продуктах - это повышает шансы на то, что он сделает покупку в будущем. Для сбора контактов отлично работают виджеты - всплывающие окна.

Вы можете установить виджет сбора контактов всего за несколько минут. В сервисе уже есть каталог готовых шаблонов с разным дизайном и текстами - вам останется только вставить код на сайт.

Не терять клиентов помогают чат-боты. Боты обрабатывают типовые обращения посетителей в онлайн-каналах, информируют о товарах и услугах, собирают отзывы и развлекает беседой. Здесь также существуют готовые решения, не требующие специальных навыков программирования. Это кажется сложным, но для малого бизнеса уже есть простые решения, для которых не нужно нанимать программистов. Например, SberCRM - специальный инструмент, созданный для ведения клиентской базы. Он позволяет принимать заявки от клиентов, хранить историю переписки и контролировать продавцов. Данный инструмент подойдет даже для малого бизнеса.

Создав базу клиентов, вы можете регулярно ее анализировать, и получать аудиторию, которая возвращается за новыми покупками.