Жители Удмуртии могут самостоятельно переводить дебетовую карту в статус зарплатной карты

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Сегодня, у жителей республики есть возможность самостоятельного перевода своих дебетовых банковских карт в статус "зарплатная", и получать все преимущества программы лояльности банка. В целом по России более 111 тысяч человек уже совершили такой перевод.

Например, согласно условиям работы сервиса, любой гражданин, имеющий банковскую карту, дистанционно, при помощи мобильного приложения может стать клиентом-участником зарплатного проекта.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности Управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

"Мы рады, что у жителей Удмуртской Республики есть возможность самостоятельно становиться участниками зарплатного проекта Сбербанка. Как известно, для предприятий и персонально для работников организаций, разработана целая система лояльности, которая предусматривает большой перечень персонифицированных или корпоративных предложений. Это могут быть и особые условия по предоставлению потребительских кредитов или ипотеки, а также специальные продукты экосистемы.”