Исполнение законодательства при проведении школьных капремонтов в Удмуртии проверит прокуратура

В республике выявят причины затянувшихся ремонтов в школах
Фото: Екатерина АРДАШЕВА
Республиканская прокуратура будет проверять, как исполняется федеральное законодательство при ремонте школ в Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверку решили инициировать после публикаций в СМИ.
Напомним, ранее Андрей Турчак, первый зампредседателя Совета Федерации, причислил Удмуртию к числу отстающих по программе капитального ремонта образовательных учреждений регионов.
В ближайшее время прокуратура будет разбираться в вопросах своевременности проведения ремонтных работ и выявлять возможные нарушения прав детей на доступное и безопасное образование. Прокурор Удмуртии взял ситуацию под свой контроль.
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