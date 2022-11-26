Исполнение законодательства при проведении школьных капремонтов в Удмуртии проверит прокуратура

В республике выявят причины затянувшихся ремонтов в школах Фото: Екатерина АРДАШЕВА

Республиканская прокуратура будет проверять, как исполняется федеральное законодательство при ремонте школ в Удмуртии. Как сообщили в пресс-службе ведомства, проверку решили инициировать после публикаций в СМИ.

Напомним, ранее Андрей Турчак, первый зампредседателя Совета Федерации, причислил Удмуртию к числу отстающих по программе капитального ремонта образовательных учреждений регионов.

В ближайшее время прокуратура будет разбираться в вопросах своевременности проведения ремонтных работ и выявлять возможные нарушения прав детей на доступное и безопасное образование. Прокурор Удмуртии взял ситуацию под свой контроль.

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