В Удмуртии обсуждают новый проект по предотвращению нападения бездомных животных на людей

Новый Порядок определит, кто несет ответственность и кто должен строить приюты Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Проект «Порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Удмуртской Республики» разработали и начали обсуждать в нашем регионе. Об этом сообщает Главным управлением ветеринарии по Удмуртии на официальной странице «ВКонтакте».

Жители республики могут ознакомиться с текстом и внести свои предложения по проекту, приняв участие в публичном обсуждении. Это можно сделать, пройдя по ссылке.

Новый Порядок предусматривает определение ответственных за создание условий для снижения риска причинения вреда безнадзорными животными, а также вопросы строительства приютов, мест выгула и так далее.

Обсуждать проект будут до 3 декабря 2022 года.

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