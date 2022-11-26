Бывшая сотрудница суда в Удмуртии лишилась купленной на неподтвержденный доход квартиры

Подтвердить доход экс-сотрудница суда не смогла Фото: Андрей КАРА

Непомерно дорогой с позиции официального дохода была признана квартира одной из теперь уже бывших сотрудниц суда в Удмуртии. Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, женщина лишилась жилья в результате проверки исполнения требований антикоррупционного законодательства.

В ходе прокурорской проверки удалось установить, что стоимость жилплощади в 5,5 млн рублей серьезно превысила официальный доход семьи экс-сотрудницы суда за последние три года.

Законность получения доходов, позволивших приобрести подобное имущество, женщина подтвердить не смогла, и суд по требованию прокуратуры обратил квартиру в доход государства. Впрочем, решение пока не вступило в законную силу.

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