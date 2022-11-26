Гороскоп на день: 27 ноября Тельцам предстоит душевный разговор со второй половинкой, а Рыбы рискуют натворить на радостях глупостей

Что обещают звезды в воскресенье, 27 ноября? Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на 27 ноября.

Овен

Сегодня вас посетит праздничное настроение. Возможно, вы уже начали готовиться к Новому году? Тогда сегодня – лучший день для похода по магазинам за подарками. Вечер по возможности проведите в спокойной обстановке.

Телец

Вы можете с чистой совестью устроить себе день удовольствий и лени. Особенно позитивными останутся впечатления от совместного ничегонеделания со своей второй половинкой. Вспомните, а давно ли вы просто сидели вместе и разговаривали по душам?

Близнецы

Звезды напоминают: у вас есть друзья и родственники, с которыми вы давненько не общались. Кто-то из них будет очень рад вашему звонку или сообщению. Возможно, кто-то из них также нуждается в вашей помощи и поддержке.

Рак

У вас безумно творческий день. Это не значит, что вы обязательно сядете за мольберт или рояль, но к любой задаче вы сегодня будете подходить с изрядной долей креатива. Тут главное понимать, где этот креатив уместен, а где лучше обойтись без самодеятельности.

Лев

Вы видите свою цель и планомерно к ней идете. Ее достижение потребует много усилий и, возможно, даже обращения за посторонней помощью. Но это будет того стоить. Постарайтесь заполучить на своем пути надежных соратников, потому как впереди у вас еще более смелые планы.

Дева

Вас ждет насыщенный день, который вы посвятите важным и нужным домашним делам. И это подарит вам прекрасное настроение, ведь кто еще умеет получать столько удовольствия от наведения чистоты и порядка, заполнения холодильника и стирки белья.

Весы

Сегодня ждите мудрых советов от кого-то из друзей или родни. Причем этот человек совершенно не обязательно будет старше вас. Вероятность услышать мудрые слова есть даже из уст ребенка. Вы только слушайте окружающих внимательно и не относитесь к ним предвзято.

Скорпион

У вас очень развита интуиция. Сегодня она вам пригодится – либо убережет от неприятностей, либо поможет получить выгоду. Но держите баланс. Ударяться в мистику и видеть везде паранормальный подтекст тоже не следует.

Стрелец

Проблему, которая вас волнует, обязательно нужно с кем-то обсудить. Не держите в себе опасения и сомнения и не бойтесь, что будете кому-то навязываться. Вам есть к кому обратиться и эти люди вас всегда поддержат.

Козерог

В вас кто-то давно и тайно влюблен. Не знали? И даже не догадывались? Возможно, он просто слишком робкий, чтобы дать о себе знать. Но приглядитесь повнимательнее. Вдруг совсем рядом с вами ходит и вздыхает ваша судьба?

Водолей

Звезды готовят вам какую-то приятную неожиданность. Вы почувствуете заботу окружающих и своей второй половинки, а еще – какое-то неоспоримое доказательство, что вас ценят, и там, где вы есть, вы совершенно незаменимы. Нос только не задирайте.

Рыбы

Сегодня вы получите нечто, давно вами заслуженное. Скорее всего, в позитивном ключе. Вы долго этого ждали, но теперь можете сполна насладиться моментом триумфа. Однако не стоит принимать на эмоциональном подъеме каких-то преждевременных решений. На радостях мы часто делаем глупости и сами все портим.

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