В Ижевске случился перебой с движением трамваев по улице Гагарина

Ждать транспорт придется дольше Фото: Архив КП

26 ноября с 13:25 по улице Гагарина перестали ходить трамваи №№ 1, 9, 12. Об этом «ВКонтакте» сообщил ИжГЭТ.

Движение было организовано по следующим маршрутам:

Трамвай № 1: Сквер металлургов – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – Центр - ул. Магистральная – ул. Огнеупорная.

Трамвай № 9: Буммаш – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – Центр – ул. Магистральная – ул. Огнеупорная.

Трамвай № 12: Ул. Ворошилова – ул. Ленина – Центр – ул. Магистральная – ул. Огнеупорная.

В 13:57 Движение восстановили, но ижевчан предупредили о том, что интервалы в движении трамваев некоторые время могут быть увеличенными, в связи с чем ждать транспорт придется дольше.

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