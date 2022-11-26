В Ижевске случился перебой с движением трамваев по улице Гагарина

Ждать транспорт придется дольше
Фото: Архив КП
26 ноября с 13:25 по улице Гагарина перестали ходить трамваи №№ 1, 9, 12. Об этом «ВКонтакте» сообщил ИжГЭТ.
Движение было организовано по следующим маршрутам:
Трамвай № 1: Сквер металлургов – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – Центр - ул. Магистральная – ул. Огнеупорная.
Трамвай № 9: Буммаш – ул. Кирова – ул. Карла Маркса – Центр – ул. Магистральная – ул. Огнеупорная.
Трамвай № 12: Ул. Ворошилова – ул. Ленина – Центр – ул. Магистральная – ул. Огнеупорная.
В 13:57 Движение восстановили, но ижевчан предупредили о том, что интервалы в движении трамваев некоторые время могут быть увеличенными, в связи с чем ждать транспорт придется дольше.
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