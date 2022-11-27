Погода в Ижевске на день: 27 ноября до -14 градусов и небольшой снег

С утра будет небольшой снег
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск!
Сегодня утро в столице Удмуртии обещает быть морозным. Как сообщает региональный гидрометцентр, с утра будет идти снег, но он закончится примерно в 11:00.
Днем температура воздуха не поднимется выше -11 °С. Ветер западный в основном восточный, скорость - 2,6 м/с.
Ночью температура опустится до -14 °С.
Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!
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