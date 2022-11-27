Врач-диетолог рассказала о полезных зимних напитках

Стоит поддерживать свой организм в тонусе Фото: Анастасия МАЛЫШЕВА

В холодное время года нужно уделять особое внимание своему здоровью. Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с RT посоветовала несколько полезных зимних напитков.

Одним из самых полезных напитков для зимы является отвар шиповника. По словам специалиста, его стоит заваривать заранее, на ночь. Кроме того, он понравится не только взрослым, но и детям.

«Он содержит минералы, помогающие в профилактике различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и артрита, помогает снижать уровень сахара в крови», – объяснила Писарева.

Врач также отметила нарастающую популярность куркума-латте.

«Очень полезный напиток на основе таких пряностей, как куркума, кардамон, черный перец. Его пьют горячим, при этом обычно используют растительное молоко – оно делает напиток более насыщенным», – подчеркнула диетолог.

Женщина также посоветовала добавлять в травяные чаи сублимированные ягоды.

«Сублимированные ягоды (например, малины, клубники) – это высушенные специальным способом плоды, при котором сохраняются все полезные витамины и микроэлементы. И в них сохраняется намного больше полезных веществ, чем в замороженных», – заключила Писарева.

Благодаря полезным ингредиентам все эти напитки будут защищать вас от болезней.

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