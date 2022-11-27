Почти 25 лет мужчина из Сарапула собирает мусор на своем участке

В борьбе с «Плюшкиным» не помогают даже штрафы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Вот уже почти 25 лет «Плюшкин» из Сарапула тащит хлам со всего города на свой участок. Как сообщают соседи мужчины, они не могут разрешить этот вопрос уже который год.

Мусорное богатство хранится прямо во дворе и в самом доме жертвы синдрома накопительства. По словам соседей, горы завали в комнатах достигают уровня потолка. Сам мужчина уже давно здесь не живет. Он успешно игнорирует штрафы от муниципалитета, чем отравляет жизнь жителей района. Администрация города утверждает, что они не могут ничего сделать потому что это частная территория.

Больше всего соседи волнуются из-за возможности возникновения пожара или других несчастных случаев. Два года назад забор, который огораживал участок, сгнил. И теперь это место облюбовали местные алкоголики.

Чтобы хоть как-то решить эту проблему, местные жители обратились за помощью в администрацию Сарапула, прокуратуру, Роспотребнадзор, Росреестр, Минприроды. Они надеются на то, что каждое ведомство проведет проверку по своему направлению.

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