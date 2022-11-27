За угрозу убийства своей жены мужчину из Удмуртии отправили в колонию на реальный срок

Мужчину отправили в колонию на 6 лет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жителя Кизнерского района осудили за угрозу убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С мая по август этого года мужчина избивал свою жену кулаками по лицу. Он также угрожал ей убийством, держа в руках нож.

Суд отправил виновного в исправительную колонию общего режима на 6 лет. Приговор в законную силу не вступил.

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