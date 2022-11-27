Мужчину из Глазова осудят за взлом 8 аккаунтов в интернете

Ближайшие 4 года подозреваемый может провести в колонии Фото: Мария Бакланова

В Глазове осудят 36-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии, он обвиняется в взломе чужих страниц в интернете.

С ноября 2020 года по июнь 2021 взломал он 8 страниц пользователей соцсетей и прочитал их личные переписки. После этого он сделал спам-рассылку с рекламой, за это получил деньги. Из-за рассылки взломанные аккаунты были заблокированы.

Уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки, неправомерный доступ к компьютерной информации» направили в суд. Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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