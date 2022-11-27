Гороскоп на день: 28 ноября Близнецам стоит распланировать все заранее, а Львам – держать язык за зубами

Любое будущее можно изменить Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на 28 ноября.

Овен

Хороший день для занятий спортом. Но не стоит сразу делать забег на 10 км. Начните с малого: зарядка и небольшая растяжка. А затем увеличивайте нагрузку. К концу дня вы можете стать немного капризными. Но ничего страшного. Ваши родные помогут вам прийти в себя.

Телец

Не бойтесь делиться своими идеями. Даже, если вам кажется, что они какие-то странные или даже сумасшедшие. Именно ваш взгляд на многие вещи поможет окружающим понять что к чему. В будущем это вам обязательно аукнется, причем в хорошем смысле этого слова.

Близнецы

Не стоит отказываться от планирования. Даже, если кажется, что это произойдет нескоро, поверьте – лучше подготовиться заранее. Иначе все рискует пойти крахом. Не бойтесь спрашивать совета у близких. Они всегда готовы вам помочь.

Рак

Чем больше вы пытаетесь оттолкнуть одного человека, тем больше он будет пытаться вас завоевать. Не стоит ходить вокруг да около, боясь задеть чужие чувства. Скажите все как есть и тогда вас оставят в покое.

Лев

Старайтесь держаться от сплетен и людей, которые их пускают. Даже, если очень хочется, нужно держать язык за зубами. В первую очередь это повредит вашему имиджу. А во вторую, вашим отношениям с близким человеком.

Дева

Будьте готовы! Вас ожидает какая-то невероятная и судьбоносная встреча. Постарайтесь произвести хорошее впечатление, но не стоит притворяться кем-то другим. И не забудьте обменяться контактами.

Весы

Ваше желание быть не такими, как все может сыграть с вами плохую шутку. Будьте аккуратнее при общении с людьми и не лезьте на рожон. От приключений в поисках неприятностей стоит отказаться. Они сами вас найдут.

Скорпион

Сегодня вам любая работа по плечу. Главное – будьте уверены в себе и своих товарищах. К концу дня может появиться чувство приятной усталости. Проведите вечер с любимым человеком за приятными разговорами и чем-то вкусным.

Стрелец

Может произойти что-то важное, что сблизит вас с вашим романтическим интересом. Это хороший день для признаний. Не упустите свой шанс. потом будет слишком поздно.

Козерог

Не зацикливайтесь на своих прошлых ошибках – это пустая трата времени. Поднимите голову повыше и гордо продвигайтесь вперед. То, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Водолей

Может произойти какая-то непредвиденная ситуация, которая станет последней каплей в вашей чаше терпения. Но не строит устраивать истерики. Просто поделитесь своими переживаниями с кем-то близким, на кого вы всегда можете положиться. Другие окружающие просто не воспримут вас всерьез.

Рыбы

Сегодня у вас получится в полной мере продемонстрировать свои навыки и возможности. На вас обязательно обратят внимание. А в конце дня не забудьте себя чем-нибудь порадовать. Возможно время для той покупки, которую вы постоянно откладывали «на потом», наконец пришло?

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Сколько стоит новогодний стол в Ижевске и какие продукты можно купить уже сейчас

Любовный гороскоп на год: в 2023 году у Близнецов будут кипеть страсти, а Рыб ждет проверка отношений

12-летняя параатлетка из Удмуртии выступила на Открытом кубке по пилонному спорту и воздушно-спортивной атлетике