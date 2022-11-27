В Ижевске открыли монумент артиллерийскому радиолокационному комплексу «Рысь»

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В столице Удмуртии установили монумент артиллерийскому радиолокационному комплексу (АРК) «Рысь». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Монумент установили по инициативе Ижевского электромеханического завода «Купол», который с 1983 по 1991 год занимался изготовлением АРК.

«Михаил Тимофеевич Калашников, который принимал участие в открытии наших монументов, емко назвал их Памятниками оружейникам. Действительно, бренд Ижевска – оружейной столицы, многолик, и «Купол» формирует одну из его знаковых граней», – отметил гендиректор ИЭМЗ «Купол» Фанил Газисович Зиятдинов.

Отметим, что ранее по инициативе завода в городе появились монументы двум зенитным ракетным комплексам: ЗРК «Оса» у центральной проходной ИЭМЗ в 2005 году и ЗРК «Тор» в 2007 году, в канун 50-летия ИЭМЗ.

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