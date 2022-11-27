С погибшим в Украине ефрейтером простились в Удмуртии

Семье погибшего в полном объеме оказывается помощь
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
27 ноября в Удмуртии похоронили ефрейтора Михаила Шарипова. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он погиб в ходе спецоперации в Украине.
Похороны прошли в Алнашах. Мужчина награжден Орденом Мужества посмертно.
Глава Республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным бойца. Семье погибшего в полном объеме оказывается помощь.
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