С погибшим в Украине ефрейтером простились в Удмуртии

Семье погибшего в полном объеме оказывается помощь Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

27 ноября в Удмуртии похоронили ефрейтора Михаила Шарипова. Как сообщает пресс-служба правительства региона, он погиб в ходе спецоперации в Украине.

Похороны прошли в Алнашах. Мужчина награжден Орденом Мужества посмертно.

Глава Республики Александр Бречалов выразил соболезнования родным бойца. Семье погибшего в полном объеме оказывается помощь.

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