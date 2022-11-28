Жителя Удмуртии задержали за кражу средств с найденной банковской карты

Мужчина расплачивался найденной картой в магазинах Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Увинском районе Удмуртии задержан 35-летний местный житель. Его обвиняют в краже более 34 тысяч рублей с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба МВД региона.

Ранее в полицию обратился 22-летний мужчина с сообщением о хищении денежных средств с утерянной банковской карты. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками МВД был задержан 35-летний подозреваемый. Было установлено, что деньги с найденной карты мужчина тратил на оплату покупок в магазинах.

Возбуждено уголовное дело. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде. Также принимаются меры, направленные на возмещение ущерба.

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