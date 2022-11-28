Магазины без уплаты НДС в больницах предложили открыть в Госдуме

Товары будут продаваться без налога на добавленную стоимость Фото: Диля Ахмадишина

В Госдуме России предложили открыть в больницах магазины со всеми необходимыми товарами без уплаты НДС. Как сообщает RT, идея принадлежит директору Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Политолог отправил письмо на имя главы Минздрава Михаила Мурашко. В своем обращении он отметил, что часто пациенты больниц нуждаются в товарах первой необходимости, таких как средства гигиены или продукты. При этом не каждый из них имеет родственников, которые могут приезжать и привозить им посылки.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о возможности создания в медицинских учреждениях точек торговли товарами первой необходимости без включения добавленной стоимости в цену реализации (освобожденные от НДС)», – отметил Орлов.

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