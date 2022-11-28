В ночь с 29 на 30 ноября расчистят от снега улицы Кооперативная и Красногеройская в Ижевске

Фото: Администрация Ижевска
Ночью 29 ноября подрядчики расчистят и расширят дороги на улицах Кооперативная и Красногеройская. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.
На Красногеройской очистят участок дороги от Удмуртской до К. Маркса.
Жителей города просят не парковаться на указанных местах.
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