В ночь с 29 на 30 ноября расчистят от снега улицы Кооперативная и Красногеройская в Ижевске

Фото: Администрация Ижевска

Ночью 29 ноября подрядчики расчистят и расширят дороги на улицах Кооперативная и Красногеройская. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

На Красногеройской очистят участок дороги от Удмуртской до К. Маркса.

Жителей города просят не парковаться на указанных местах.

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