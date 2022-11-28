Главную новогоднюю елку в Глазове зажгут 24 декабря

Кроме того, организуют тематические мероприятия Фото: Алена Селезнева

Огни главной новогодней елки в Глазове зажгутся 24 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сама елка будет установлена до 13 декабря. С 15 декабря по 8 января культурные учреждения проведут новогодние мероприятия на своих площадках. А зажжение праздничных гирлянд произойдет во время Никольской ярмарки на площади свободы.

Администрация также отмечает, что в новогоднюю ночь с 1:30 до 2:30 на площади Свободы и в парке Горького организуют музыкальную и интерактивную программу с ведущими.

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