Детей в детских садах и школах Сарапульского района кормили некачественными продуктами

Некачественную еду убрали из меню школ и детсадов Фото: Архив КП

В детские сады и школы Сарапульского района привозили некачественную еду. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, это стало известно после проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований ведомством.

Поставщик использовал некачественную воду при изготовлении еды из мяса и хлеба. Такая пища могла навредить здоровью и жизни детей. Прокурор объявил директорам школ и детских садов предостережения о недопустимости нарушения закона.

После вмешательства прокуратуры некачественную еду исключили из меню учреждений.

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