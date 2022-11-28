Детей в детских садах и школах Сарапульского района кормили некачественными продуктами

Некачественную еду убрали из меню школ и детсадов
Фото: Архив КП
В детские сады и школы Сарапульского района привозили некачественную еду. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, это стало известно после проверки на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований ведомством.
Поставщик использовал некачественную воду при изготовлении еды из мяса и хлеба. Такая пища могла навредить здоровью и жизни детей. Прокурор объявил директорам школ и детских садов предостережения о недопустимости нарушения закона.
После вмешательства прокуратуры некачественную еду исключили из меню учреждений.
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