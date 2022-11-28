Гороскоп на день: 29 ноября Весам стоит проанализировать свои отношения, а у Водолеев намечаются новые знакомства

Звезды знаю больше, чем вы думаете Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на следующий день, 29 ноября.

Овен

«Перемен требуют наши сердца» – именно это и нужно Овнам сейчас. Меняйте локации, меняйте окружающую вас обстановку, избавляйтесь от старого. Ощущение легкости подарит вам свежие идеи, эмоции и возможности.

Телец

Не все обстоятельства в этот день будут способствовать хорошему настрою. Но посмотрев на них с другой точки зрения, Тельцы поймут, что все к лучшему. Для одиноких сердец настает благоприятное время.

Близнецы

Люди могут по-разному к вам относиться, но это лишь их видение вас. Будьте максимально честны с собой, будьте, а не кажитесь. Действуйте, а не прячьтесь. Именно сейчас отличный период, чтобы начать сворачивать горы.

Рак

Ваша интуиция – ваш верный спутник по жизни. Если разум говорит одно, а интуиция – другое, доверьтесь последней. Расширяйте степень своего присутствия в этом мире. Не стоит быть в тени – сияйте!

Лев

Каждый ваш шаг – это хорошо спланированное действие. Но так ли важен план, когда эмоции ведут вас совсем в другую сторону? Возможно, именно за поворотом вас ждет то, к чему вы шли так долго.

Дева

У Дев сейчас отличный период для расширения связей. Все новые встречи будут наполнять вас нужными эмоциями, впечатлениями и знаниями. Берите от этого времени все!

Весы

Ваши отношения с партнером сегодня – это отражение вашего отношения к самому себе. Проанализируйте их. Поймите, то, как вы к себе относитесь. И если вам что-то не нравится, лучше менять это именно сейчас – звезды придадут вам смелости в действиях.

Скорпион

Ваша работа сейчас – это, как бег белки в колесе. Остановитесь, оглянитесь, выделите главное и не бегите за всем разом. Лучше найдите то, что вас радует, и приумножьте это в несколько раз. И не относитесь так серьезно к мелочам!

Стрелец

Баланс важен везде. Пересмотрите свое отношение к тем, кто только использует вас в своих целях, ничего не отдавая взамен. Пора делать выбор. Обратите внимание и на свое здоровье – давние болячки напомнят о себе.

Козерог

Ваше материальное благополучие зависит только от вас. Но так ли верно это утверждение? Козерогам стоит хоть чуть-чуть ослабить контроль и помнить, что, отдавая часть, приобретаешь большее.

Водолей

Благоприятный день для знакомств. Не стоит отсиживаться в тени, будьте активны. Все будет так, как нужно именно сейчас. Определите свою цель на ближайшее время и идите к ней!

Рыбы

День посвятите анализу прошедшего. Увидев, сколько вы делаете ежедневно, вы поймете свою значимость и перестанете обесценивать себя. Не прячьте чувства и эмоции глубоко в себе, показывайте и проявляйте их в полной мере. Будьте самим собой!

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