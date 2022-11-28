Жители Ижевска получат консультацию по вопросам медико-социальной экспертизы, социальной поддержки и реабилитации инвалидов

30 ноября 2022 года, в среду, ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике» Минтруда России проводит Единый день открытых дверей по вопросам медико-социальной экспертизы, социальной поддержки и реабилитации инвалидов.

На вопросы ответят специалисты ФКУ «ГБ МСЭ по Удмуртской Республике» Минтруда России, отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Удмуртской Республики, регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Удмуртской Республике, Министерства социальной политики и труда Удмуртской Республики, а также Министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Время проведения мероприятия: с 9:00 до 12:00.

Адреса проведения Дня открытых дверей:

г. Ижевск: ул. Свердлова, д. 22., тел. (3412) 65-65-17

г. Можга: ул. Короленко, д. 52, т. (341-39) 32-037

г. Сарапул: ул. К. Маркса, д. 84, т. (341-47) 33-994

г. Глазов: ул. М. Гвардии, д. 11, т. (341-41) 36-600

0+