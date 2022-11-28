На 10 лет осудили мужчину из Ижевска за преступление 9-летней давности

Мужчины поссорились во время пьянки
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске раскрыли преступление, которое совершили 9 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
В октябре 2013 года в одну из больниц Ижевска привезли мужчину с ножевыми ранениями. Тогда он сказал, что раны он получил от неизвестных на улице. Возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».
9 лет спустя полицейские задержали 33-летнего знакомого потерпевшего. Оказалось, что это он во время пьянки поссорился с товарищем, а потом несколько раз ударил его ножом. После этого он заставил потерпевшего соврать полицейским.
Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
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