На 10 лет осудили мужчину из Ижевска за преступление 9-летней давности

Мужчины поссорились во время пьянки Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске раскрыли преступление, которое совершили 9 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В октябре 2013 года в одну из больниц Ижевска привезли мужчину с ножевыми ранениями. Тогда он сказал, что раны он получил от неизвестных на улице. Возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

9 лет спустя полицейские задержали 33-летнего знакомого потерпевшего. Оказалось, что это он во время пьянки поссорился с товарищем, а потом несколько раз ударил его ножом. После этого он заставил потерпевшего соврать полицейским.

Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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