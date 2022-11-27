Жительницы Ижевска рассказали, как подготовиться к материнству

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Ижевские женщины считают, что перед рождением ребёнка необходимо заручиться обоюдным согласием супругов стать родителями, проверить здоровье и накопить деньги, выяснили накануне Дня матери в СберСтраховании жизни. Молодые мамы рассказали, что ухаживать за детьми им помогает супруг. Каждая вторая призналась, что хотела бы получать больше поддержки в воспитании детей. Самой ценной помощью молодые мамы назвали деньги и возможность с кем-то оставить ребёнка.

Ижевские мамы уверены, что перед рождением ребёнка нужно заручиться обоюдным согласием супругов стать родителями (57%), сформировать финансовый резерв (56%), проверить здоровье (31%), обзавестись собственной недвижимостью (36%). 15% отметили, что важно подумать о помощниках (бабушках, дедушках и нянях).

73% ижевчанок сообщили, что ухаживать за детьми им помогает супруг. 55% могут рассчитывать на помощь родителей или свёкра и свекрови. 17% респонденток привлекают к уходу за ребёнком взрослых детей и других членов семьи. 15% считают, что ребёнок справится сам.

Более половины (63%) молодых мам из Ижевска признались, что хотели бы получать больше помощи от супруга в воспитании детей, 12% — от дедушек и бабушек. 15% довольны распределением обязанностей по уходу за ребёнком. 7% респонденток заявили, что отлично справляются самостоятельно, а 3% мечтают о няне.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«С ребёнком в жизнь женщины входит много новой ответственности, в том числе финансовой. 77% ижевских мам назвали самой ценной формой поддержки деньги. Чтобы сохранить привычный комфорт на время декретного отпуска, важно пользоваться финансовым планированием и регулярно откладывать. Копить системно помогают программы накопительного страхования жизни (НСЖ). Помимо сбережений в таких программах есть ещё и страховая защита».

36% ижевских мам хотели бы иметь возможность с кем-то оставить ребёнка. 14% респонденток мечтают о помощи по дому и хозяйству: с уборкой, стиркой и др. Для 13% ценной является психологическая поддержка и возможность выговориться.

Исследование проводилось в ноябре 2022 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. среди женщин 25-45 лет. В опросе участвовали 9 тыс. респонденток.