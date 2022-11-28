С 28 ноября в филиалах Волго-Вятского банка Сбербанка пройдут клиентские Дни здоровья

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С 28 ноября по 4 декабря во всех офисах Волго-Вятского банка Сбербанка* пройдут Дни здоровья. Главная цель мероприятия – напомнить о важности регулярной заботы о своем здоровье и здоровье близких.

Помимо скидок на предложения, в эти дни в отделениях банка можно будет получить консультацию по установке специального приложения со встроенной медицинской картой и онлайн-доступом к круглосуточным консультациям со специалистами.

Пётр Колтыпин, Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«По статистике, более 50% вопросов о здоровье можно решить без очного посещения специалиста, а онлайн. Именно поэтому банк активно развивает направление телемедицины. Для нас принципиально важно, чтобы наши клиенты могли иметь доступ к медицинским услугам из любой точки мира, в любой ситуации. Дни здоровья во всех офисах банка стали доброй традицией. Сотрудники отделений не только проконсультируют клиентов по существующим предложениям, но и помогут в установке и навигации по приложению для смартфона»

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.