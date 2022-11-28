Как в Ижевске определить рыночную цену квартиры?

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Если вы решили продать или купить квартиру, то нужно задуматься, как правильно оценить рынок недвижимости? Не переплатить при покупке новой квартиры и не продешевить, если продаете свою недвижимость.

Совершенно бесплатно вам поможет сервис оценки недвижимости. Сервис будет полезен как продавцам и покупателям недвижимости, а также профессиональным риэлторам.

Платформа анализирует цены с помощью искусственного интеллекта. Алгоритм сравнивает информацию о квартире с аналогичными объявлениями о продаже недвижимости на Домклик и данными из ипотечных сделок. При анализе учитываются следующие факторы: адрес и примерная площадь квартиры, этажность дома, наличие ремонта.

При покупке недвижимости, информация о рыночной цене сможет стать дополнительным аргументом при выборе квартиры. При продаже жилье, вы сэкономите свое время, воспользовавшись сервисом для определения актуальной цены для продажи. Для профессиональных риэлторов понимание трендов поможет оценить общую ситуацию на рынке недвижимости.

Сервис поможет сделать процесс покупки и продажи недвижимости максимально комфортным, безопасным и простым.