Более 30 компаний Удмуртии пользуются e-com сервисами

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По итогам 9 месяцев 2022 года более 30 предприятий Удмуртии, занимающихся продажами своей продукции в социальных сетях, на маркетплейсах и собственных сайтах запустили решения для интернет-торговли.

Сервисы включают платформу для организации интернет-продаж inSales, специальные условия расчётно-кассового обслуживания в банке, инструменты приёма онлайн-оплаты от Юkassa, чат-бот для сайта или мессенджера СберБизнесБот и сервис для увеличения конверсии СберЛид. Так, с помощью платформы inSales можно добавлять товары в каталог, выгружать их на маркетплейсы и в соцсети, а ещё - самостоятельно создавать интернет-магазины в несколько кликов без помощи программистов.

Предприниматели, которые пользуются сервисами e-comers в регионе отмечают не только увеличение клиентской базы и клиентопотока, но и повышение лояльности клиентов, за счёт удобства и простоты сервисов. Для бизнеса эти сервисы значительно упрощает процесс захода в онлайн-торговлю, особенно на начальных этапах.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

“Сегодня многие предприниматели Удмуртии видят развитие своего бизнеса с использованием онлайн площадок. Платформа - это единый и удобный инструмент для выхода в каналы онлайн-продаж. С ее помощью любой предприниматель может создать свой интернет-магазин без привлечения программиста и быстро запустить продажи не только на маркетплейсах, но и через сайт и социальные сети. Это безусловно простой и удобный инструмент как для начинающих, так и для опытных предпринимателей”.