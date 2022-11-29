Погода в Ижевске на 29 ноября: -9 градусов и гололедица

Ижевск зимой Фото: Архив КП

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на 29 ноября.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, ожидается облачная погода, местами пройдет снег. На дорогах сохраняется гололедица.

Днем температура воздуха составит всего -7… -9 °С.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 2-7 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 769 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс низкий.

Желаем вам отличного дня!

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