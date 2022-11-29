Почти на 3% уменьшились реальные доходы жителей Удмуртии

Фото: архив КП

Среднедушевые доходы жителей Удмуртии за девять месяцев текущего года составили 28,9 тысяч рублей – это на 13,1% больше, чем в прошлом году. Но в тоже время реальные доходы, которые были скорректированы на индекс потребительских цен, уменьшились на 2,8%. Таковы данные Удмуртстата. Всего за этот период жители получили 386,6 млрд рублей, а израсходовали 377,2 млрд рублей.

Больше всего денег в среднем за месяц уходило на покупку товаров 19 тысяч рублей. чаще всего покупают алкогольные напитки и пиво, бензин, мясо и мясные продукты.

5 тысяч рублей в среднем жители республики тратят на оплату услуг. Коммунальные расходы составляют в среднем 1,2 тысяч рублей, транспортные – 588 рублей, медицинские – 578 рублей, телекоммуникационные – 532 руб.

На 14,7 млрд рублей увеличились сбережения во вкладах. В тоже время на 15,9 млрд рублей выросли долги по кредитам.

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