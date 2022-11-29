Стелу «Город трудовой доблести» в Ижевске откроют 9 декабря

Фото: сайт администрации Ижевска

9 декабря в Ижевске пройдет торжественное открытие стелы «Ижевск – город трудовой доблести». Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице ВКонтакте.

Напоминаем, что в июле 2020 года по решению президента России Ижевск удостоили почетным званием «Город трудовой доблести». Тогда же было принято решение воздвигнуть 17-метровую стелу в честь этого события. Строительство началось 12 июля.

Монумент и обрамляющие его 3 пилона облицованы красным гранитом. Сюжетную линию с оружейниками, металлургами, врачами и медсестрами, работавшими в госпиталях во время ВОВ, придумали художники и архитекторы из Москвы. Источником вдохновения стали фотографии из архивов военных времен. Кроме того, стелу украшают герб Ижевска и текст указа президента о присвоении Удмуртии почетного звания.

Бекмеметьев также поделился, что во время строительства монумента в основание одного из пилонов заложили капсулу времени. Внутри находится письмо потомкам, которое написали заслуженный конструктор России, почетный гражданин Удмуртии и Ижевска Владимир Ярыгин и ученик школы № 7, курсант Школы юных летчиков Руслан Хафизов. Вскрыть капсулу планируют в 2045 году – в год празднования 100-летия Великой Победы.

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