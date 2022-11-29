В Удмуртии открыли горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции

Горячую линию открыли в честь Дня борьбы со СПИДом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь Всемирного дня борьбы со СПИДом в Удмуртии организовали горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Горячая линия будет работать по будням с 25 ноября по 5 декабря. Звонить можно с 9:00 до 17:00, в пятницу – до 16:00.

Для каждого города республики работает свой телефон:

Ижевск: 8 (3412) 61-84-46; 22-23-07

Воткинск: 8 (34145) 5-18-34

Глазов: 8 (34141) 2-79-62

Можга: 8 (34139) 3-25-75

Сарапул: 8 (34147) 4-03-96

Пос. Игра: 8 (34134) 4-17-75

Пос.Ува: 8 (34130) 5-12-96.

Отметим, что заражение ВИЧ-инфекцией уголовно наказуемо.

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