Почти год мужчина из Удмуртии избивал двух несовершеннолетних детей своей сожительницы

Возбуждено уголовное дело Фото: Амир Закиров

41-летнего жителя удмуртского села Селты подозревают систематическом в избиении двух несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

С декабря 2021 года по 25 ноября 2022 года мужчина избивал 13-летнего сына и 15-летнюю дочь сожительницы. Следователи осмотрели дом, назначили судебно-медицинскую экспертизу потерпевших, а также допросили свидетелей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание заведомо несовершеннолетнего, совершенное в отношении двух лиц». Мужчину задержали.

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