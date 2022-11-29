Школьники из Ижевска прошли в финал всероссийского конкурса

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Конкурс Акселератора SberZ (16+) второй год активно проводится на региональном уровне.

19 октября в Ижевске прошел региональный Демо-день программ развития предпринимательских талантов для молодежи от Сбера, где команда школьников из Ижевска «Learn Control» презентовала свою разработку, образовательное приложение для детей, которое контролирует экранное время и поощряет за саморазвитие. Уже на региональном этапе команда получила высокую оценку от членов жюри и денежный грант от партнера UDS group на развитие проекта.

По итогам отбора региональных этапов по всей России ребята из Удмуртии вошли в 10 лучших проектов и уже 1 декабря будут презентовать свой проект на суперфинале в Москве. Проекты-победители разделят призовой фонд, а также финалисты-школьники смогут получить дополнительные баллы ЕГЭ или поступить в лучшие вузы страны без экзаменов.

Юлия Базилюк, исполняющая обязанности Управляющего Удмуртским отделением ПАО Сбербанк:

«Проект молодежных акселераторов Сбера – школьный акселератор SberZ и студенческий акселератор SberStudent – существуют уже 3 года, и уже второй год подряд они активно проводятся на региональном уровне. В этом году мы с большим удовольствием провели его в Ижевске с рекордным количеством полуфиналистов из нашего региона. Участие в финале всероссийского Акселератора школьников из Удмуртии еще раз показывает высокий уровень вовлеченности и технологичности образования в регионе.

Акселераторы – один из форматов Сбера для поиска и поддержи талантливых молодых людей, потенциальных предпринимателей, тех, кто мечтает заниматься одним из сложнейших видов предпринимательской деятельности –технологическим предпринимательством.»

Татьяна Чуракова, заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики:

«Удмуртская Республика активно взаимодействует со Сбером. Школьный акселератор SberZ и студенческий акселератор Sberstudent – это не единственные проекты в сфере образования, в которых участвует регион. Второй год в республике успешно реализуется наш совместный проект "Школа бизнеса". В рамках проекта «Деревня будущего» созданы агроклассы в Пихтовской школе. Десятки школ подключены к образовательной платформе СберКласс. Радует, что крупнейшие компании страны предлагают дополнительные образовательные возможности молодому поколению».

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.

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