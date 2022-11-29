Трамваи встали из-за отключенных светофоров в Ижевске

Особая нагрузка была на перекрестке Пушкинская и Кирова
Фото: Мария Бакланова
29 ноября жуткие пробки образовались сразу на трех перекрестках в Ижевске: по улице Пушкинской с улицей Кирова, с улицей Майской и с Северным переулком. Горожане особенно возмущаются из-за ситуации на на первом участке.
«Светофоры не работают, регулировщика нет», – написала наша читательница Юлия.
Трамваи не могли проехать
Фото: Мария Бакланова
Известно, что один из трамваев развернуло и он встал посреди улицы, загораживая проезд. Однако сейчас проблему уже решили – транспорт убрали.
«Светофоры работают. Движение полностью в норме», – оперативно проинформировала «Комсомолку» ижевчанка Мария.
Причины отключения светофоров на данный момент неизвестны.
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