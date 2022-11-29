«В этом вся я, сладкая Даша»: интервью с певицей эротического театра-кабаре Crave из Ижевска вышло в журнале MAXIM

Уроженка Ижевска для мужского журналаMaxim (18+)

Уроженка Ижевска Дарья Азиатцева «засветилась» в популярном мужском журнале Maxim («Максим», 18+). В откровенном интервью Дарья вместе с другими девушками рассказала о своей работе в театре-кабаре Crave (Крэйв, 18+).

О 22-летней Дарье Азиатцевой мы уже рассказывали. Она окончила академию Гнесиных, снималась в телешоу «Успех» на СТС, записала свою песню «Ломаный бит», выиграла конкурс красоты «Мисс Русское Радио», представляла Удмуртию на Кремлевской елке и Дельфийских играх. Сейчас она живет и работает в Москве.

По ее словам, самый любимый номер в театре – номер «Мороженое» из постановки «What Women Want».

«В момент этого номера я настоящая, это моя мечта детства, такой я себя видела на сцене! Доставляю себе удовольствие каждый раз, когда выхожу на сцену. Я, как блондинка, обожаю все розовое и блестящее – в этом вся я, сладкая Даша», – подчеркнула экс-ижевчанка в интервью.

Девушка работает в театре-кабаре. Фото: @maximonline.ru

Дарья рассказала, что ей бывает волнительно, когда в зале сидят ее родные, а на улицах ее частенько узнают – она краснеет и умиляется от этого.

«Особенно если родители, которым тяжело пережить взросление их девочки. Но все кто был на шоу, в полном восторге и поддерживают мой выбор, гордятся мной Я люблю свое дело, я вкладываюсь во все шоу с любовью! С любовью к зрителю, с любовью к музыке, творчеству… с любовью к себе!» – подчеркнула девушка.

Ранее мы писали о том, что Дарья спела в передаче «Вечерний Ургант» (18+) в номере, где участвовала Екатерина Варнава.

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