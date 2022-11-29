Гороскоп на день: 30 ноября Тельцам придется столкнуться с разрывом семейных отношений, а Скорпионам – с эмоциональными переживаниями

Жизнь не всегда милосердна Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз для всех знаков зодиака на среду.

ОВЕН

Ваше упрямство во многом будет мешать вам приспосабливаться к изменениям. Вступая в очередную авантюру, следует убедиться в том, что она действительно может помочь вам в достижении цели. Новые условия не позволят вам рисковать понапрасну.

ТЕЛЕЦ

Стоит обратить внимание на семейные узы. Ваша работа отдаляет от вас близких людей. В то же время она привлекает к вам новые, более выгодные союзы. Разрыв старых уз будет болезненным и может стать причиной финансовых проблем.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам может не хватать мужества, чтобы вступить в открытое противостояние с вашими оппонентами. Вам стоит обратиться к внутренним ресурсам. Абстрагируйтесь. Посмотрите на ситуацию со стороны. Убегая от опасности вы можете потерять массу возможностей.

РАК

Ваши силы запечатаны кем-то на стороне, это сильно влияет на ваше психическое и эмоциональное состояние. Попытки сопротивления, проявления самостоятельности могут серьезно навредить вам. Самая выгодная тактика сейчас – терпение и ожидание.

ЛЕВ

Постарайтесь держать новых знакомых на расстоянии. Рядом с вами может оказаться капризный и ленивый человек, чьему слову нельзя доверять. При этом его личину будет сложно раскрыть сразу. Однако именно его действия могут повлиять на вашу удачу.

ДЕВА

Решая поставленные перед вами задачи, вы можете сделать для себя любопытное открытие. Оно станет для вас потенциальной возможностью вернуть утраченное доверие близкого друга.

ВЕСЫ

За вашей спиной плетутся заговоры. Кто-то из Коллег явно метит на ваше место. Будьте внимательны, когда вычисляете предателя. Если вы рискнете пользоваться его методами, то победа будет за вами. Правда, репутация пострадает в любом случае.

СКОРПИОН

Ненависть к себе позволит справиться с окружающей действительностью, которая на первый взгляд так же враждебна к вам. Возможно, на почве вашего эмоционального состояния вы столкнетесь с человеком, который сможет принять вас и поддержать во время эмоционального кризиса.

СТРЕЛЕЦ

Рядом с вами появиться заряженный энергией человек, готовый помочь вам в работе. Его энергии достаточно, чтобы вдохновить вас принимать быстрые и ответственные решения. В вашей жизни наступают благоприятные изменения.

КОЗЕРОГ

Вы беспокоитесь о будущем, не замечая настоящего. Возможно, дело в том, что вы не доверяете вашему возлюбленному в полной мере. Пора проанализировать свои отношения. Возможно, пора их прервать?

ВОДОЛЕЙ

В вашей жизни сложится благоприятная ситуация, связанная с подъемом по карьерной лестнице. При этом далеко не факт, что это продвижение вам понравиться. Но ваше финансовое благосостояние действительно улучшится.

РЫБЫ

Властная и авторитетная женщина может представлять опасность для вашего душевного равновесия. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций. С течением времени все встанет на свои места, а вы получите бесценный опыт.

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